Видео задержания СБУ российского танкера появилось в Сети
СБУ опубликовала видео совместного с Военной прокуратурой Украины задержания российского танкера.
Как заявили в СБУ, представители пограничной службы ФСБ «совершили акт вооруженной агрессии» против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе — проход украинских кораблей якобы блокировался с помощью танкера «Neyma».
Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию после задержания российского танкера Nika Spirit (NEYMA).