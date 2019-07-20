Мумифицированный эмбрион нашли в туалете самолета

В туалете одного из мадридских аэропортов обнаружили мумифицированный эмбрион. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, сотрудники полиции нашли зародыш в ходе стандартного осмотра самолета.

Уточняется, что эмбрион лежал в отделении для бумажных полотенец, завернутый в кусок ткани.

Сотрудники правоохранительных органов допросили членов экипажа, однако те не в курсе, как зародыш оказался на борту самолета.

Как подчеркивается, пока нет заключения судебно-медицинских экспертов относительно того, является ли эмбрион плодом человека или животного.

Ранее сообщалось, что в Колумбии женщина родила дочь с близнецом-паразитом внутри.