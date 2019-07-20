Мужчина захотел улететь в Гану на крыле самолета

В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета, который готовился уже вылететь. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, нигериец был задержан. Сейчас авиационные власти пытаются выяснить, как мужчине удалось пробраться на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и каковы были мотивы его поступка.

Согласно заявлению представителя авиакомпании, после инцидента судно было отправлено на «тщательную проверку».

В Сети распространилось видео инцидента, на котором видно, как мужчина забирается на крыло самолета.

Причем лайнер в этом момент был уже заполнен. Его пассажиры, увидев мужчину на крыле самолета, подняли панику.

Ранее сообщалось, что вышедший из строя самолет рухнул в океан.