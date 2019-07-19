Усыновившая детей российская гей-пара задумалась об эмиграции
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Живущая в Москве и воспитывающая двух детей гомосексуальная пара покинула Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, теперь она может не вернуться домой из-за уголовного дела в отношении сотрудников соцзащиты, которые дали разрешение на усыновление.
По словам, адвоката гей-пары Максима Оленичева, мужчины сейчас находятся в отпуске за границей и думают над тем, стоит ли им возвращаться.
Кроме того, уточняется, что недавно в доме гомосексуальной пары прошли обыски. Сотрудники СК вскрыли квартиру, не застав никого дома.
Ранее сообщалось, что уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями.