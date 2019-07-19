Усыновившая детей российская гей-пара задумалась об эмиграции

Живущая в Москве и воспитывающая двух детей гомосексуальная пара покинула Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, теперь она может не вернуться домой из-за уголовного дела в отношении сотрудников соцзащиты, которые дали разрешение на усыновление.

По словам, адвоката гей-пары Максима Оленичева, мужчины сейчас находятся в отпуске за границей и думают над тем, стоит ли им возвращаться.

Кроме того, уточняется, что недавно в доме гомосексуальной пары прошли обыски. Сотрудники СК вскрыли квартиру, не застав никого дома.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями.