В Германии не исключают убийства пропавших россиянок

Полиция Мюнхена не исключают возможность убийства двух пропавших в Мюнхене гражданок России или совершения в отношении них насильственного преступления. Об этом пишет Bild.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления против женщин», — сообщают правоохранительные органы Германии.

По информации следствия, в день исчезновения Мария и ее несовершеннолетняя дочь Татьяна отправились за покупками в торговый центр, но пропали без вести.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене исчезли две гражданки РФ.