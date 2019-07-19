Ространснадзор проверит «Северный ветер» после задымления Boeing

Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании «Северный ветер» после задымления самолета в Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

Проверка начата на предмет соблюдения требований воздушного законодательства.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали люди, был исправен.

Уточняется, что борт успешно прошел все предполетные процедуры.

Что именно стало причиной задымления, все еще выясняется.