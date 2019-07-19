Ространснадзор проверит «Северный ветер» после задымления Boeing
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Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании «Северный ветер» после задымления самолета в Шереметьево, сообщает РИА «Новости».
Проверка начата на предмет соблюдения требований воздушного законодательства.
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали люди, был исправен.
Уточняется, что борт успешно прошел все предполетные процедуры.
Что именно стало причиной задымления, все еще выясняется.