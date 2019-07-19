Росавиация оценила решение капитана пострадавшего Boeing в Шереметьево
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В Росавиации сообщили, что командир самолета Boeing 737 принял обоснованное решение прекратить взлет из Шереметьево, передает ТАСС.
«Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно- посадочную полосу», — говорится в сообщении.
В настоящее время аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров завершены.
На борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и 6 членов экипажа.