Семь человек погибли на российском пляже

В Якутске семь человек погибли при купании на несанкционированном пляже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

Как отмечается, 11 человек отдыхали на диком пляже. Сначала взрослые оставили детей без присмотра, а потом утонули, спасая детей.

Уточняется, что семь человек погибли. Среди них — трое детей.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что отдыхающих обстреляли на российском пляже.