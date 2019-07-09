Москалькова отреагировала на высказывание священника о слабом женском уме

Заявления священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РИА «Новости»

Она отметила, что большая часть педагогов — женщины.

Также она сказала, что в правоохранительной системе более половины сотрудников составляют женщины.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал свои слова об интеллекте женского пола.