Не стерпел: Хаби Алонсо покинул «Реал»

12 января мадридский «Реал» на несколько минут остался без главного тренера: вечером клуб объявил об уходе испанского специалиста Хаби Алонсо, который принял команду в межсезонье после ухода легендарного итальянского тренера Карло Анчелотти на работу со сборной Бразилии. Новым главным тренером самой титулованной команды Испании станет Альваро Арбелоа, для которого этот опыт станет первым в карьере на взрослом уровне.

Алонсо все решил в одно мгновение

В минувшее воскресенье «Реал» уступил в финале Суперкубка Испании каталонской «Барселоне» — 2:3. Игра была яркой и доставила огромное удовольствие нейтральным зрителям — множество опасных моментов, невероятные сейвы от Тибо Куртуа, страстная борьба и феноменальная концовка первого тайма, в компенсированное к которому время команды уложили три гола на двоих. Мадридский клуб во второй раз подряд проиграл своим заклятым друзьям в финале Суперкубка, однако по качеству игры и самоотдаче претензий от фанатов «сливочных» было не слишком много — команда не может полноценно оправиться после ухода Тони Крооса и Луки Модрича, так и оставаясь без явного лидера в центре поля, через которого могли бы строиться атакующие действия.

Само по себе поражение от «Барсы» не могло сломить волю Алонсо продолжать работать в клубе, однако на церемонии награждения победителей прозошел эпизод, предопределивший скорейшее расставание: тренер «Реала» хотел, чтобы команда устроила чемпионский коридор футболистам «Барселоны».

В это время стоявший недалеко Мбаппе жестом остановил игроков и предложил им отправиться в раздевалку — и партнеры по команде последовали за французом, игнорируя желание тренера. Этот момент символизировал полную потерю контроля Хаби Алонсо над футболистами.

На утро после игры в СМИ писали, что Алонсо продолжит работу с командой — по информации The Athletic, руководство мадридского клуба решилось бы на увольнение тренера лишь в случае разгрома от каталонцев. Но вечером ситуация перевернулась на 180° — пресс-служба «сливочных» опубликовала текст, в котором объявила о расставании с тренером «по обоюдному согласию».

«Футбольный клуб «Реал» объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды», — сказано в заявлении.

Конфликты тянулись почти с самого начала работы Алонсо

44-летний Хаби Алонсо получил работу в «Реале» после невероятного триумфа вместе с леверкузенским «Байером» — испанец пришел в немецкий клуб осенью 2022 года и сначала вытащил его из подвала турнирной таблицы Бундеслиги, а затем привел к первой победе в национальном чемпионате за всю историю, не проиграв по ходу сезона в Германии ни одной игры. В прошлом сезоне «аспириновые» успешно справились с потерей лидеров и смогли закончить первенство в зоне Лиги чемпионов.

Алонсо пришел в мадридский клуб на место Карло Анчелотти, который славился не сколько тактическими задумками и сложными схемами, сколько гениальным управлением коллективом и персональным взаимодействием с игроками, ставя их качество и талант на первое место.

Игроки подбрасывают в воздух главного тренера «Реала» Карло Анчелотти после победы в финальном футбольном матче Лиги чемпионов между «Боруссией Дортмунд» и «Реалом» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, 1 июня 2024 года. Kirsty Wigglesworth/AP

Руководство «Реала» нанимало на работу системного тренера, который делает упор на соблюдение собственных инструкций по ходу игры, четкое следование тактическим наработкам и дисциплину, в первую очередь при выполнении прессинг-действий от игроков атакующей линии.

А к такому подходу лидеры «Реала» не привыкли: пик конфронтации между футболистами и тренером вылился по ходу домашнего матча против «Барселоны», где Алонсо во втором тайме отправил на замену бразильского вингера Винисиуса Жуниора. 25-летний южноамериканец демонстративно проигнорировал попытку рукопожатия от тренера и, сидя на скамейке, был крайне недоволен происходящим.

Несмотря на победу над каталонцами, скандал не забылся — на следующий день Винисиус публично извинился за свое поведение, опубликовав пост в соцсетях, где попросил прощения за свое поведение перед фанатами и руководством клуба, но не перед тренером.

В ноябрьском интервью бразилец продолжил давить на клуб и тренера, заявив, что не будет подписывать новый контракт, пока Алонсо руководит «Реалом».

Алонсо пытался адаптироваться под капризы звездных игроков, сократив время видеоанализа соперников, дав больше выходных, снизив требования к лидерам и отказавшись от их частой ротации. Однако по данным инсайдеров, это только усилило ощущение слабости Алонсо в раздевалке. Испанский журналист Пепе Альварес писал, что тренер чувствовал себя изолированным, устав от «эгоизма и неуважения» со стороны футболистов.

Ожидаемо, Винисиус никак не отреагировал на новость об уходе Хаби Алонсо. Остальные игроки в большинстве своем решили публично поблагодарить тренера за совместную работу.

«Это было недолго, но для меня было большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с четкими идеями и глубоким пониманием футбола. Удачи тебе в дальнейшем», — написал Килиан Мбаппе в соцсетях.

Особенно трогательный пост выложил турецкий защитник Арда Гюлер, который с момента прихода Хаби Алонсо в «Реал» закрепился в статусе игрока основного состава.

«Мистер Хаби Алонсо, спасибо вам за веру и доверие ко мне с первого дня. Каждый разговор, каждая деталь, каждое требование помогли сформировать мою игру и вывести меня на более высокий уровень. Я искренне благодарен за все, что вы сделали для меня. Ваша вера сделала меня лучше как игрока», — написал Гюлер.

Алонсо оставляет «Реал» в неплохом состоянии — клуб идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» после первого круга всего на четыре очка. В Лиге чемпионов «сливочные» за два тура до конца общего этапа идут в топ-8, которая позволяет напрямую попасть в 1/8 финала турнира без участия в стыковых матчах.

За полгода работы в испанском гранде Алонсо успел войти в топ-6 тренеров по проценту побед среди тех, кто провел во главе «Реала» 30 и более матчей — 70,6%. «Реал» выиграл 24 из 34 матчей под его руководством, что превышает показатели французского специалиста Зинедина Зидана в оба периода его работы с мадридской командой.

Новый главный тренер «Реала» — Альваро Арбелоа

До назначения на новую должность 42-летний испанец работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Mutsu Kawamori/Mutsu Kawamori/AFLO

В России Арбелоа получил широкую известность и вошел в футбольный фольклор благодаря спортивному комментатору Василию Уткину, который, работая на матче Кубка Испании в феврале 2013 года против «Барселоны», восхитился попыткой защитника «сливочных» обыграть финтом полузащитника каталонцев Андреаса Иньесту.

«Арбелоа, дриблинг Арбелоа! Я видел дриблинг Арбелоа! Ух ты!» — воскликнул Уткин. Та игра прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась уверенной победой «сливочных» — 3:1.

Следующее «Эль класико», если жребий не сведет команды раньше в плей-офф Лиги чемпионов, состоится 10 мая в Барселоне. Матч имеет все шансы стать ключевым в дележе трофея по итогам чемпионата и может подарить Арбелоа и его команде в прямом смысле слова золотые воспоминания.

Если, конечно, новый тренер «Реала» удержится на своем месте до этого момента.