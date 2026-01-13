В Стамбуле прокурор выстрелил в свою бывшую жену-судью во время заседания

В Стамбуле во время судебного заседания мужчина открыл огонь по бывшей жене

В Стамбуле во время судебного заседания мужчина открыл огонь по своей бывшей жене, которая вела процесс в качестве судьи, пишет Metro.

Судья получила огнестрельное ранение в ногу и была госпитализирована. Врачи сообщили, что ее состояние оценивается как стабильное и угрозы жизни нет. Нападавший, ранее работавший прокурором, был задержан.

Инцидент вновь привлек внимание к вопросам безопасности в судах. Несколько месяцев назад похожее нападение произошло в Албании. Там во время заседания суда несколько раз выстрелил в судью, который председательствовал по делу об имущественном споре. В результате стрельбы также были ранены отец и сын — участники судебного процесса.

Генеральный прокурор Албании Олсян Чела, комментируя тот инцидент, заявил, что произошедшее «подрывает саму основу правосудия и функционирование правовой системы».

Ранее турецкая прокуратура выдала ордер на арест 17 судей после скандала со ставками.