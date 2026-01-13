Житель Приморья обвинил полицейского в избиении и заявил о бездействии МВД и СК

Житель Владивостока обвинил полицейского в избиении и заявил о бездействии правоохранительных органов. О ситуации он рассказал Telegram-каналу «DPS VL».

По словам пострадавшего, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Ночью, когда он вместе с коллегами ждал такси у кафе на улице Фокина, к компании подошли трое пьяных мужчин.

Один из них, позже опознанный как действующий сотрудник МВД, грубо потребовал оплатить поездку его друзьям. После отказа он, назвав себя полицейским, начал угрожать и хвастаться связями, прямо заявляя, что ему «ничего не будет».

Пострадавший попытался уйти, но агрессор схватил его, оттащил в сторону и несколько раз ударил по голове и лицу, разбив очки. В результате жертва получила сотрясение мозга, рваную рану губы и множественные ушибы.

Знакомую мужчины, вставшую на его защиту, нападавший оттолкнул. Хулиган пытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел внутренних дел, где подтвердили его статус, однако далее, по словам пострадавшего, коллеги подозреваемого начали саботировать расследование.

Уголовное дело возбудили лишь 31 марта 2025 года, но по статье о легком вреде здоровью, а не о хулиганстве. Однако в настоящее время расследование, несмотря на наличие свидетеля, записи с камеры видеонаблюдения и медицинских заключений, фактически приостановлено.

«Я вынужден обратиться к общественности, потому что законные способы защиты не работают. Такие «сотрудники полиции» не должны служить в органах и обязаны нести уголовную ответственность», — уверен пострадавший.

Ранее уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком.