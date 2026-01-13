Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Житель Приморья обвинил полицейского в избиении и заявил о бездействии МВД и СК

Во Владивостоке мужчина обвинил полицейского в избиении и саботаже расследования 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27610603_rnd_6",
    "video_id": "record::d47b9c5f-b16a-4d90-9cdf-575ecda6bd39"
}

Житель Владивостока обвинил полицейского в избиении и заявил о бездействии правоохранительных органов. О ситуации он рассказал Telegram-каналу «DPS VL».

По словам пострадавшего, инцидент произошел еще в июле 2024 года. Ночью, когда он вместе с коллегами ждал такси у кафе на улице Фокина, к компании подошли трое пьяных мужчин.

Один из них, позже опознанный как действующий сотрудник МВД, грубо потребовал оплатить поездку его друзьям. После отказа он, назвав себя полицейским, начал угрожать и хвастаться связями, прямо заявляя, что ему «ничего не будет».

Пострадавший попытался уйти, но агрессор схватил его, оттащил в сторону и несколько раз ударил по голове и лицу, разбив очки. В результате жертва получила сотрясение мозга, рваную рану губы и множественные ушибы.

Знакомую мужчины, вставшую на его защиту, нападавший оттолкнул. Хулиган пытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел внутренних дел, где подтвердили его статус, однако далее, по словам пострадавшего, коллеги подозреваемого начали саботировать расследование.

Уголовное дело возбудили лишь 31 марта 2025 года, но по статье о легком вреде здоровью, а не о хулиганстве. Однако в настоящее время расследование, несмотря на наличие свидетеля, записи с камеры видеонаблюдения и медицинских заключений, фактически приостановлено.

«Я вынужден обратиться к общественности, потому что законные способы защиты не работают. Такие «сотрудники полиции» не должны служить в органах и обязаны нести уголовную ответственность», — уверен пострадавший.

Ранее уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком.
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+