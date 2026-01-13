Размер шрифта
В нескольких районах Кубани отменили школьные занятия из-за непогоды

Оперштаб Кубани: в восьми муниципалитетах отменили занятия в школах из-за погоды
В восьми муниципалитетах Краснодарского края отменили занятия в школах из-за непогоды. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

«Для безопасности учеников принято решение отменить занятия в 18 школах в Краснодаре, Апшеронском и Тихорецком районах, в Туапсинском муниципальном округе», — говорится в публикации.

В оперштабе добавили, что помимо этого был отменен подвоз детей в 51 школе в Сочи, Апшеронском, а также в Динском, Славянском и Белореченском районах.

Власти подчеркнули, что несмотря на ограничения, вся образовательная программа в школах будет полностью пройдена, изменения внесут в учебный график.

13 января сообщалось, что в аэропортах региона задержали почти 50 рейсов на прилет и вылет.

12 января аэропорт в Краснодаре приостанавливал обслуживание рейсов «в связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе».

Ранее колонна снегоуборщиков застряла в снегу в Подмосковье и попала на видео.

