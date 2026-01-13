Размер шрифта
Россиянам рассказали о праве на компенсацию за потерю и задержку багажа

Юрист Шалоносов: при задержке багажа пассажиру закрывают все вынужденные чеки
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

При потере и задержке багажа пассажиры имеют право получить от авиакомпании компенсацию. Причем даже если в итоге багаж нашли и доставили к месту отдыха – все понесенные вынужденные расходы должны быть покрыты, заявил в беседе с «Радио 1» юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

Возмещение ущерба при утере багажа предоставляется по одному из трех вариантов: либо в виде фиксированной выплаты в размере 600 рублей за кг вещей, либо по страховке, либо с помощью компенсации реальных расходов, объяснил юрист. Начинается процедура с того, что пассажир должен написать заявление о розыске багажа. Причем нужно учитывать, что в 60% случаев он не находится, так как его крадут или случайно отправляют в другую страну, предупредил эксперт.

Перед перелетом нужно заранее получить о страховку – полис обойдется в 3 тыс. рублей, что не может сравниться со стоимостью багажа, отметил Шалоносов.

«Авиакомпания вам купит дважды этот багаж, — добавил он. — Если чемодан нашелся, его обязаны доставить пассажиру бесплатно, куда бы тот ни уехал. Требование «приезжайте сами» — незаконно».

Важно помнить, что даже если в итоге багаж нашелся и был доставлен к месту отдыха в середине отпуска, пассажир все равно имеет право потребовать компенсацию, подчеркнул юрист. В этом случае авиакомпания должна закрыть чеки на всю сумму, которую человек был вынужден отдать дополнительно для приобретения утерянных вещей, заключил специалист.

До этого директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева отмечала, что при потере багажа после авиаперелета важно обратиться в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании, которые должны быть в аэропорту. Авиакомпания должна искать багаж в течение 21 дня, а средства на необходимые вещи она может компенсировать.

Ранее в Госдуме заявили, что авиакомпании могли бы раздавать россиянам бесплатные билеты.

