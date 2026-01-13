Размер шрифта
Снежная глыба рухнула на голову уфимскому подростку

В Уфе 16-летнему подростку на голову упала снежная глыба. Об этом сообщает UFA1.

Инцидент произошел на улице Левитана в районе Демского парка, когда подросток проходил рядом с пятиэтажным домом. В этот момент с крыши здания прямо ему на голову рухнула глыба снега и наледи.

Пострадавшему юноше потребовалась помощь медиков, у него диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

До этого в Нижегородской области на девушку рухнула огромная глыба льда. После случившегося пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение — врачи оказали ей всю необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Правоохранители дадут оценку действиям ответственных за своевременную очистку кровли здания.

Ранее девочка, пострадавшая от упавшей наледи, отсудила 1,2 млн рублей у хозяйки балкона.

