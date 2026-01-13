Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

По цене иномарки: названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

Дизельный УАЗ «Профи» начали продавать за 2,35 млн рублей
УАЗ

Сразу несколько дилерских центров в разных регионах России начали продавать грузовики УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизелем с отдачей 136 л.с. Об этом сообщили «Газете.Ru» менеджеры дилерских площадок. Дебют дизельной модификации также подтвердили в пресс-службе компании.

Легковые и коммерческие автомобили с этим мотором выпускают в Ульяновске, а сам двигатель производится в Елабуге российской компанией Sollers, которая владеет Ульяновским автозаводом.

Пока покупателям доступны только длиннобазные заднеприводные бортовые грузовики. Стартовая цена — 2,35 млн рублей. За доплату предлагаются надстройки-фургоны: изотермические и промтоварные.

Официальный представитель Ульяновского автозавода уточнил в разговоре с «Газетой.Ru», что информации о дизельной модификации на официальном сайте марки УАЗ пока нет, но скоро она появится. Также автопроизводитель в ближайшее время получит одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные варианты «Профи» с полным приводом.

Для сравнения, самый недорогой бензиновый вариант УАЗ «Профи» обойдется покупателю в 1,93 млн рублей. Близкий по формату Dongfeng Captain-T сейчас можно приобрести за 2,1 млн рублей. И это будет промтоварный фургон, а не тентованная платформа. Двигатель — 2.2 на 128 л.с.

Ранее стало известно, насколько автокомпании взвинтили цены.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608695_rnd_0",
    "video_id": "record::33412316-f141-484a-9e57-55ecfcaba6b8"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+