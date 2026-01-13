По цене иномарки: названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

Сразу несколько дилерских центров в разных регионах России начали продавать грузовики УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизелем с отдачей 136 л.с. Об этом сообщили «Газете.Ru» менеджеры дилерских площадок. Дебют дизельной модификации также подтвердили в пресс-службе компании.

Легковые и коммерческие автомобили с этим мотором выпускают в Ульяновске, а сам двигатель производится в Елабуге российской компанией Sollers, которая владеет Ульяновским автозаводом.

Пока покупателям доступны только длиннобазные заднеприводные бортовые грузовики. Стартовая цена — 2,35 млн рублей. За доплату предлагаются надстройки-фургоны: изотермические и промтоварные.

Официальный представитель Ульяновского автозавода уточнил в разговоре с «Газетой.Ru», что информации о дизельной модификации на официальном сайте марки УАЗ пока нет, но скоро она появится. Также автопроизводитель в ближайшее время получит одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные варианты «Профи» с полным приводом.

Для сравнения, самый недорогой бензиновый вариант УАЗ «Профи» обойдется покупателю в 1,93 млн рублей. Близкий по формату Dongfeng Captain-T сейчас можно приобрести за 2,1 млн рублей. И это будет промтоварный фургон, а не тентованная платформа. Двигатель — 2.2 на 128 л.с.

Ранее стало известно, насколько автокомпании взвинтили цены.