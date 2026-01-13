Размер шрифта
Рианна намекнула на четвертую беременность

Певица Рианна пошутила, что забеременеет в 2026 году
badgalriri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спустя несколько месяцев после рождения третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky певица Рианна намекнула на четвертую беременность. В социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она прокомментировала пост о возможном материнстве своей знакомой — певицы Монтаны Роуз Браун.

«Решаю, быть горячей и сексуальной или забеременеть в 2026 году», — написала Браун.

В комментариях многие женщины признались, что столкнулись с такой же дилеммой, в том числе обладательница «Грэмми» Рианна.

«Подождите! Значит, я не одна такая сумасшедшая? Делаем ставки», — гласит комментарий Рианны.

Рианна и A$AP Rocky начали встречаться в 2020 году, у них трое общих детей — сыновья Риот Роуз Майерс и Рза Ательстон Майерс и дочь Рокки Айриш Майерс.

В декабре пара в костюмах супергероев пришла на выставку. Рианна выбрала образ от Saint Laurent в стиле одного из главных персонажей «Скуби‑Ду», а A$AP Rocky — в синем свитере Chanel Супермена. Пара посетила ярмарку Art Basel в Майами.

Ранее Рианну раскритиковали за необычное платье.

