Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Власти Владимира похвалили 80-летних пенсионерок, которые очистили тротуар от снега

Две пенсионерки своими силами очистили тротуар после снегопада во Владимире
chesnok.media

Во Владимире 80-летние женщины с лопатами самостоятельно расчистили тротуар от снега, пишет местное издание «Чеснок».

Циклон «Фрэнсис», ранее обрушившийся на Москву, накрыл и Владимирскую область. Из-за снегопадов в некоторых районах возникли перебои с электричеством и отоплением, а в столице региона дорожники не справлялись с уборкой снега.

На городские улицы вышли 98 единиц техники и 89 рабочих, которые за сутки вывезли 570 самосвалов снега, однако местные жители все равно жалуются на то, что пешеходные переходы очищены плохо.

Аналогичная ситуация возникла на трассе М-7, где рабочие очистили проезжую часть, но сгребли наледь и снег к тротуарам, затруднив пешеходам выход на дорогу. Тогда за лопаты взялись 83-летняя Любовь Байкова и ее 80-летняя соседка по дому на Московском шоссе.

В мэрии Владимира заявили изданию «Подъем», что территория, которую убирали пенсионерки, не относится к городу, и рекомендовали им в следующий раз обращаться в соответствующие службы.

«Они вышли чистить пешеходную часть федеральной трассы. Хотелось бы поблагодарить жителей, которые помогают, но все-таки просим бабушек беречь себя и сообщать о ситуациях, когда снег мешает проходу или проезду, соответствующим службам. Если это городская дорога, то в Центр управления городскими дорогами, если федеральная трасса, то в управление федеральной трассой. Тем более, что там находился рядышком их офис», — отметили в мэрии.

Ранее колонна снегоуборщиков застряла в снегу в Подмосковье и попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609487_rnd_7",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+