Главы МИД России и Белоруссии обсудили ситуацию в Венесуэле и Иране

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, главы дипведомств обсудили ситуацию в Венесуэле и Иране. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Главы МИД отметили «недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела других государств и выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Исламской Республике Иран».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

