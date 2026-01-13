Главком ВСУ отчитался перед США о ситуации на фронте для Украины

Сырский: отчитался перед генералом из США Донахью о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что отчитался о ситуации на фронте перед командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью.

По словам Сырского, у них состоялся телефонный разговор.

«Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной», — написал он.

29 декабря Сырский назвал ситуацию на фронте для украинской армии «сложной». Он пожелал гражданам Украины «выдержки и понимания» и заявил, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир». Главком понадеялся, что «это будет справедливый мир», а Украина «сможет сделать все выводы» и «учесть все ошибки», чтобы стать «лучшей страной в мире».

В декабре издание The Times написало, что украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования людских ресурсов и «оптимизма». Журналисты отметили, что практика «бусификации» на Украине привела к бегству многих призывников из страны и вызвала нехватку рабочей силы в экономике. Также в армии распространено дезертирство.

Ранее СМИ сообщали, что Сырский отправил отца на Новый год в подмосковную клинику.