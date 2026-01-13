Размер шрифта
Рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины

Рада проголосовала в пользу отставки Шмыгаля с поста главы Минобороны Украины
Andrii Nesterenko/Reuters

Верховная рада Украины приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны. Заседание парламента транслировалось на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что за его отставку проголосовали 265 депутатов при том, что для принятия решения было необходимо набрать 226 голосов.

Денис Шмыгаль находился на посту главы Минобороны с 17 июля 2025 года. До этого политик выполнял обязанности премьер-министра Украины.

3 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики, которая стала вакантной после коррупционного скандала. Военное ведомство вместо него должен возглавить действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

2 января украинский лидер назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок.

Ранее Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Кулебой.

