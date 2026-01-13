Армия Сирии объявила восток Алеппо «закрытой военной зоной»

Восточная часть провинции Алеппо в районе города Дейр-Хафер объявлена закрытой военной зоной. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба сирийской армии, передает РИА Новости.

Командование сирийской армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.

До этого сообщалось, что члены курдских отрядов самообороны покинули Алеппо, выехав в зону, контролируемую коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС).

23 декабря стало известно, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует «взорваться» в других странах региона.

Ранее политолог рассказал о способности России помочь Сирии в ситуации с курдами и друзами.