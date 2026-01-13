Размер шрифта
Представители Дании и Гренландии встретятся с командой Трампа после его угроз

Reuters: представители Дании и Гренландии встретятся с Вэнсом и Рубио
IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Министры иностранных дел Дании и Гренландии встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио 14 января. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Локке Расмуссен, передает Reuters.

Расмуссен и его гренландский коллега Вивиан Мотцфельдт запросили встречу с Рубио после угроз американского президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, которая находится в составе Датского королевства.

Встреча состоится в Белом доме.

«Причиной, по которой мы запросили эту встречу, стало желание перенести всю эту дискуссию... в зал заседаний, где мы сможем смотреть друг другу в глаза и обсуждать эти вопросы», — сказал Расмуссен.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что он проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рутте в Брюсселе 19 января, чтобы обсудить безопасность Арктики.

Дания планирует увеличить военное присутствие в Гренландии, а другие страны-члены НАТО примут участие в учениях и тренировках в 2026 году, заявил глава Минобороны.

Ранее в Европарламенте предложили способ спасти Гренландию от Трампа.

