МОК отказался вмешиваться в вопросы, касающихся действий США в Венесуэле

МОК о действиях США в Венесуэле: не можем вмешиваться в политические вопросы

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) высказались о возможных санкциях для спортсменов из США из-за действий в Венесуэле. Слова передает «Матч ТВ».

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции», — сказано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу.