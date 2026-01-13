Размер шрифта
На «Госуслугах» заработал реестр неплательщиков алиментов

Минцифры: на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов
РИА Новости

На портале «Госуслуг» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает Минцифры РФ в своем канале на платформе Max.

Отмечается, что в реестр попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на «Госуслугах», — говорится в сообщении министерства.

Чтобы проверить человека, необходимо указать его имя и фамилию, а также дату рождения.

10 января депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что алименты существенно вырастут с 1 марта 2026 года.

По его словам, если ранее при неоформленных алиментах или устной договоренности в доход семьи для соцорганов могла засчитываться сумма в размере 25% от МРОТ, то с марта 2026 года за основу будет браться существенно более высокий региональный показатель. Доли на каждого ребенка останутся неизменными.

Ранее юрист объяснил, как добиться алиментов, если бывший супруг имитирует финансовую несостоятельность.

