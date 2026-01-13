Европейский союз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.

По данным источника, ЕС планирует представить очередной пакет рестрикций к годовщине начала спецоперации на Украине.

«Дипломат заявил, что 20-й пакет санкций ЕС ожидается до 24 февраля, четвертой годовщины войны», — говорится в материале.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз — это «ненавидеть русских». Он указал, что политическое объединение переживает кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

Также сообщалось, что страны Европейского союза потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций, которые были введены после 2021 года. За четыре года экспорт Евросоюза в РФ снизился на 65%.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».