Дзюба отреагировал на переход игрока «Локомотива» в ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал переход Дмитрий Баринова из «Локомотива» в московский ЦСКА. Его слова передает «Чемпионат».

«С одной стороны переход неожиданный, а с другой — предсказуемый», — сказал Дзюба.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправится вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

