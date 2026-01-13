Размер шрифта
Новости. Общество

Стали известны регионы, где проживает больше всего пенсионеров

РИА Новости: больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе
Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае — на них приходится 16% всего старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

В Москве живут три миллиона работающих и неработающих пенсионеров, в Московской области — 1,95 млн, а в Краснодарском крае — 1,6 млн человек.

Помимо этого, в пятерку регионов по численности людей пожилого возраста входят Санкт-Петербург (1,44 млн) и Свердловская область (1,25 млн). В Ростовской области проживает 1,15 млн пенсионеров, в Башкирии — 1,12 млн, а в Татарстане — 1,1 млн.

До этого член Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что граждане России, не набравшие необходимый стаж и пенсионные баллы, могут докупить их для получения страховой пенсии. Стоимость одного балла с 2026 года выросла до 65 600 рублей.

По его словам, для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж от 15 лет. Купить разрешено не более половины требуемого стажа (7,5 лет), а в 2026 году максимум можно приобрести 8,7 балла.

Ранее россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей.

