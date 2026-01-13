СМИ: администрация новокузнецкого роддома не сообщила в Роспотребнадзор об инфекции

Руководство ГКБ №1 в Новокузнецке не передало в Роспотребнадзор экстренные извещения о вирусных инфекциях — именно это может быть причиной распространения заболеваний мам и новорожденных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, медучреждение неоднократно получало предостережения.

«Больница вовремя не передала 32 экстренных извещения: информацию об инфекции, характерной для перинатального периода, внесли в Единую информационно-аналитическую систему Роспотребнадзора лишь через 12 дней после установления диагноза. За это время эпидемиологическая обстановка в учреждении могла ухудшиться», — сказано в посте.

До этого сообщалось, что новокузнецкому родильному дому №1 вынесли в общей сложности 170 предостережений по фактам нарушений за последние два года.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.