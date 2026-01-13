Размер шрифта
Цена нефти Brent достигла $65 за баррель

Цена нефти марки Brent достигла $65 впервые с 18 ноября 2025 года
Eli Hartman/Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE составила $65 за баррель. Такое повышение произошло впервые с 18 ноября прошлого года, следует из данных торгов.

По данным на 12:39 по московскому времени, стоимость Brent росла на 1,86%, до $65,06 за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 2% — до $60,69 за баррель.

В январе руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов заявил, что прирост промышленных запасов нефти в России в 2025 году предварительно составил 490 млн тонн, газа — 650 млрд кубометров. По его словам, общий прирост запасов нефти, включая предварительно оцененные, составил около 666 млн тонн, газа — 679 млрд кубометров.

В октябре член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для РФ.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть при вторжении США в Венесуэлу.

