Появились кадры запуска тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

Минобороны показало видео залпа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27610339_rnd_6",
    "video_id": "record::1ffaf2b4-fc82-4550-acb4-73c274407669"
}

Министерство обороны России показало момент запуска тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Его опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

«Расчет ТОС «Солнцепек» группировки «Восток» уничтожил укрепленный пункт управления беспилотников Вооруженных сил Украины в Запорожской области», — говорится в публикации.

На видеозаписи можно увидеть шесть последовательных залпов. Позднее появляются кадры ударов по позициям украинской армии.

В конце декабря сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Расчет в ходе выполнения задачи по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на указанном направлении выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по противнику. После выполнения задачи российские военные оперативно покинул боевую позицию.

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.
 
