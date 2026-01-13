Размер шрифта
Лидер группы «Звери» открыл компанию «Звери»

Роман Билык из группы «Звери» зарегистрировал компанию по организации конференций
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лидер группы «Звери» Роман Билык 12 января зарегистрировал в родном Таганроге еще одну компанию под брендом «Звери». Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Фирма также носит название «Звери» и имеет правовую форму автономной некоммерческой организации. Основной вид деятельности компании: «деятельность по организации конференций и выставок». Роман Билык указан единственным учредителем АНО ЦКСИ «Звери»., — уточнили в сервисе.

По данным Rusprofile, музыкант с 2006 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (деятельность в области исполнительских искусств). Также Билык является учредителем ООО «Звери». По итогам 2024 года компания выручила 89 млн рублей, чистая прибыль составила 67 млн рублей.

Ранее солист группы «Звери» выпустил книгу.

