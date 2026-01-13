Стали известны новые детали ограбления Лувра

Правоохранители нашли в районе Обервилье в северном пригороде Парижа гараж, в который злоумышленники изначально отвезли украденные из Лувра драгоценности. Об этом сообщает газета Parisien.

«На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два водителя встали перед гаражными боксами. Видно, как две фигуры любуются драгоценностями и передают их из рук в руки на протяжении нескольких секунд», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.