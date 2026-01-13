Аналитик назвал российский аналог секретного оружия США против охраны Мадуро

У российской стороны есть инфразвуковое оружиее «Шепот», которое можно назвать аналогом секретной системы, которую США могли применить против охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков, передает газета «Известия».

«Это компактные излучатели, дезориентирующие человека», — заявил он.

По словам аналитика, у Вооруженных сил (ВС) России также есть акустическое нелетальное оружие для охраны объектов. Он рассказал, что подобные устройства применяются в качестве спецсредств для охраны периметра и отпугивания нарушителей на море и суше.

До этого военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что военные Соединенных Штатов в рамках операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали звуковое оружие, работающее либо на высоких, либо на низких частотах, что вызвало нарушения работы электронной техники. Он напомнил, что американцы не раз обвиняли Россию в якобы использовании некоего звукового оружия, которое ухудшает состояние человека.

3 января американские военные нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее Белый дом пригрозил захватом всех танкеров, выходящих из Венесуэлы без разрешения США.