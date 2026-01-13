Размер шрифта
Новости. Общество

В Улан-Удэ женщине удалили миому размером с голову взрослого человека

В Бурятии врачи удалили женщине гигантскую миому
Telegram-канал Минздрав Бурятии

В Улан-Удэ хирурги Республиканского перинатального центра провели операцию по удалению огромной миомы у 32-летней женщины. Об этом сообщает Минздрав Бурятии.

Пациентка боролась с миомой матки с 2016 года, но опухоль стремительно росла, достигнув размеров, сопоставимых с головой взрослого человека. Из-за низкого уровня гемоглобина в других клиниках ей отказывали в операции или предлагали полное удаление матки.

Женщина обратилась в республиканский перинатальный центр, хирурги решись на вмешательство. Медики удалили новообразование, буквально по кусочкам собрав пациентке матку и сохранив ей возможность в дальнейшем стать матерью.

До этого в Москве женщине, которая 15 лет не ходила к гинекологу, удалили гигантскую опухоль яичника. Новообразование занимало всю брюшную полость и привело к деформации грудной клетки.

Ранее опухоль размером с баскетбольный мяч удалили женщине челябинские врачи.

