Израиль открыл огонь по испанским миротворцам в Ливане

Танки Израиля открыли огонь по патрулю испанских миротворцев в южном Ливане
Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев, дислоцированных на юге Ливана в рамках миссии Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает El País.

По информации штаба обороны, в результате этого никто не пострадал.

«Серьезный инцидент произошел около 16:30, когда три танка Израиля заняли позиции к северу от так называемой буферной зоны в зоне ответственности испанского батальона под командованием генерала Антонио Берналя Мартина», — говорится в публикации.

В ответ на это испанский патруль направился к югу от города Эль-Хиам, чтобы следить за их передвижениями, так как, отмечает издание, танки вышли за пределы буферной зоны.

«В этот момент израильские танки произвели три выстрела из своего основного орудия, 105-мм или 120-мм пушки, и снаряды упали на расстоянии от 150 до 380 метров от патруля, согласно данным испанского штаба обороны», — указывает El País.

Миротворцы отступили в безопасную зону. Затем танки Армии обороны Израиля вернулись на свои позиции на ливанской территории. Испанский патруль вернулся на базу Мигеля де Сервантеса в Марджаюне.

11 января истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в поселке Кфар-Хатта, находящемся в 8 км от города Сайда на юге Ливана.

Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.

