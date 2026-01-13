Россиянам рассказали, что на самом деле произойдет, если запретить соцсети подросткам

Мир уже вошел в фазу первого масштабного социального эксперимента: вслед за Австралией, где запретили использование социальных сетей для лиц младше 16 лет, аналогичные меры все активнее обсуждаются и в других странах. Однако приведет ли такой радикальный шаг к улучшению психического здоровья подростков и их социализации — или создаст новые, менее очевидные проблемы? Ученые Пермского Политеха считают, что однозначного ответа здесь нет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Влияние социальных сетей на подростков остается предметом острых научных споров. С одной стороны, цифровая среда действительно усиливает давление сравнения: бесконечная лента «идеальных» образов способна подрывать самооценку, формировать искаженное восприятие тела и повышать риски тревожных и депрессивных состояний. Кроме того, подростки сталкиваются с кибербуллингом, неприемлемым контентом и форматом клипового мышления, снижающим концентрацию и глубину восприятия.

Как отметил Михаил Сухогузов, ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ и клинический психолог, чрезмерное увлечение соцсетями может подменять живое общение поверхностными цифровыми контактами и мешать полноценному эмоциональному развитию в период взросления. Однако, по его словам, запрет сам по себе не гарантирует позитивных изменений.

Социальные сети, по мнению Константина Антипьева, доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидата социологических наук, не только отражают, но и усиливают социальное неравенство, формируя виртуальную иерархию популярности. При этом цифровая среда амбивалентна: наряду с продвижением вредных практик она может распространять и позитивные модели поведения, включая отказ от вейпов или интерес к здоровому образу жизни.

Ученые предупреждают, что ожидания сторонников запрета — будто подростки массово уйдут в спорт и саморазвитие, — могут не оправдаться. Вероятнее рост пассивного онлайн-потребления в виде игр и видео или смещение активности в закрытые и анонимные цифровые пространства, где контроль взрослых минимален. Особенно уязвимыми оказываются замкнутые подростки, для которых соцсети часто служат главным каналом социальной включенности.

При этом, подчеркнул Константин Антипьев, убедительной доказательной базы о сугубо негативном влиянии соцсетей не существует: подростковая жестокость и травля существовали задолго до цифровой эпохи. Более того, открытая онлайн-среда нередко облегчает выявление рисков, поскольку сами подростки оставляют цифровые следы деструктивного поведения. Тотальный запрет может лишить общество этого инструмента, создавая лишь иллюзию безопасности.

Ученые Пермского Политеха сошлись во мнении, что выбор между полной изоляцией от цифровых рисков и полным отсутствием ограничений — ложная дилемма. Рациональной альтернативой они считают поэтапное обучение цифровой грамотности, психологическую поддержку и постепенное расширение самостоятельности подростков. Цель такого подхода — не запретить цифровую среду, а подготовить к жизни в ней осознанно и безопасно, чтобы к 16 годам подростки были не отрезаны от цифрового мира, а готовы взаимодействовать с ним при поддержке взрослых.

