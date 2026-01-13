Размер шрифта
Путин оценил ситуацию с дорогами в Ярославской области

Путин назвал очень серьезным вопрос о ситуации с дорогами в Ярославской области
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым охарактеризовал ситуацию с дорогами в регионе как крайне серьезную. Об этом сообщает газета «Известия».

Евраев сообщил президенту, что регион сможет досрочно выполнить указ о обновлении 85% транспорта к 2030 году.

«Но вопрос с дорогами [в Ярославской области] все-таки стоит достаточно серьезно», — сказал на это Путин.

Евраев согласился с президентом, добавив, что в регионе уже отремонтировано 2,1 тыс. км дорог. По качеству выполненных работ Ярославская область вошла в десятку лучших регионов и получила национальную премию «Золотой каток».

Встреча Путина и Евраева состоялась в Кремле 13 января. Губернатор рассказал российскому лидеру о динамике развития вверенного ему региона. По его словам, в настоящее время Ярославская область занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа по индексу физического объема инвестиций.

Ранее город в Ярославской области включили в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

