Раскрыты детали эксперимента по найму иностранных рабочих в России

Организованный набор мигрантов на работу в России, который стартует с 1 января 2027 года, не коснется Москвы и Подмосковья. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В рамках этого эксперимента, который продлится до 31 декабря 2029 года, будут созданы два реестра: для компаний, ИП и физлиц, а также реестр иностранных работников (РИР). Отмечается, что другие формы привлечения мигрантов на работу будут исключены. Таким образом, правительство России сможет устанавливать допустимую долю иностранцев с учетом региональных особенностей. Сумма платежа за каждого мигранта в бюджет составит 1,2 тысячи рублей. Перечислять эти средства сможет как сам работодатель, так и работник. Платеж увеличится, если иностранец привезет с собой в Россию семью, находящуюся у него на иждивении.

Если мигрант устроится на работу в другой регион или будет работать не по специальности, то его исключат из РИР, и повторно он сможет подать заявление о вхождении в реестр не ранее чем через год. Такая мера грозит иностранцу, если работодатель не знает о его местонахождении более трех рабочих дней.

Работодатели должны будут нести ответственность за оформление документов иностранца и медицинской страховки, а также обеспечение их жильем.

