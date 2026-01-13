Размер шрифта
Новости. Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении гонконгского гриппа

Роспотребнадзор: сейчас в России наиболее распространен грипп А
За две недели 2026 года в России выявили более 419 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Среди циркулирующих штаммов гриппа лидерство сохраняет тип A(H3N2), пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

За это время было зафиксировано около четырех тысяч случаев заражения COVID-19. Удельный вес госпитализированных среди пациентов с гриппом и ОРВИ — на сравнительно невысоком уровне — 3,6%, следует из сообщения ведомства.

До этого вирусолог Елена Малинникова рассказала, что люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитом входят в зону риска заболевания гонконгским гриппом. По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. В частности, летальные случаи фиксировались у людей с хронической обструктивной болезнью легких.

Она уточнила, что иммунодефицитные состояния бывают как хроническими, так и временными. Последние могут быть вызваны переохлаждением, сильным стрессом или повышенными физическими нагрузками. Вирусолог добавила, что такие состояния могут осложнить течение гонконгского гриппа.

Ранее врач раскрыла главные симптомы гонконгского гриппа.

