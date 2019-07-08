Русское название станции исчезло из метро Тбилиси после скандала с «Рустави-2»

Название станции «Делиси» на русском языке убрали со стены в метро Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

Как проинформировали в компании, надпись с названием планировали убрать уже давно. Сообщается, что надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе.

Однако в транспортной компании уточнили, что стену станции очистили от надписи в рамках ремонта.

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