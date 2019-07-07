Соловьев отреагировал на странное поведение Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании.

В своем инстаграме ведущий написал, что Зеленский не сразу осознал свою ответственность. Это, по мнению Соловьева, стало тяжелым испытанием для президента Украины.

Ведущий отметил, что жизнь это не сериал.

Ранее в соцсетях активно обсуждали странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании таможни в Ужгороде.