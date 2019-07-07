Соловьев отреагировал на странное поведение Зеленского
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Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании.
В своем инстаграме ведущий написал, что Зеленский не сразу осознал свою ответственность. Это, по мнению Соловьева, стало тяжелым испытанием для президента Украины.
Ведущий отметил, что жизнь это не сериал.
Ранее в соцсетях активно обсуждали странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании таможни в Ужгороде.