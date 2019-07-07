СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий «отравитель» Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии. Об этом сообщает The Insider.
По данным издания, речь идет о человеке, который якобы курировал подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как отмечается, третий «отравитель» посещал Цюрих и Лозанну.
При этом о каких-либо контактах «куратора» с другими «отравителями» неизвестно.
Ранее СМИ рассказали о третьем «отравителе» Скрипалей.
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.