Арестована подозреваемая в пытках 7-летней девочки в Ингушетии

Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю 7-летней девочки по подозрению в истязании ребенка, передает РИА «Новости».

Женщина является подозреваемой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» УК РФ.

Ранее сообщалось, что избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки.

При обследовании девочки были обнаружены старые травмы позвоночника и переломы ребер

Кроме того, ее тетю, которую подозревают в истязании ребенка, решили проверить на наркотики.