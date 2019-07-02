Насколько россияне верят в приметы и колдовство, показал опрос

Вера россиян в приметы, предсказания и колдовство за последние 30 лет ослабла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Как отмечается, в 1990 году 63% россиян верили в гипноз, в то время как в 2019 году лишь 22% респондентов верят в это.

Кроме того, за последние несколько лет уменьшилось количество тех, кто верит в существование колдовства и порчи — с 48% до 31%.

Уточняется, что число верующих в приметы также за последние несколько лет сократилось — с 50% до 33%.

Ко всему прочему, менее 15% респондентов верят в астрологические прогнозы, в то время как раньше эта цифра составляла 33%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Опрос проводился методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.