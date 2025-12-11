На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России фиксируют всплеск агрессивного гриппа

Baza сообщила о резком росте заражений мутировавшим гриппом А в России
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, с мутировавшим вариантом вируса не всегда справляется даже вакцинация, а саму болезнь уже прозвали «пятидневной» из-за ее быстрого и тяжелого течения.

У всех заболевших наблюдается стойкая высокая температура на уровне 38–40°C и выраженные боли в теле, которые плохо поддаются медикаментам. Позже могут присоединяться рвота, диарея, заложенность носа и кашель. Источники Baza отметили, что болезнь развивается стремительно: у взрослых ухудшение состояния происходит в течение пары часов, а у детей — всего за 15–30 минут, когда внезапно появляется сильная слабость, покраснение глаз и ломота во всем теле.

Рост числа случаев особенно заметен среди детей в возрасте от двух до пяти лет. В группу риска также входят пациенты с коморбидными диагнозами, люди с диабетом и те, кто проходит иммуносупрессивную терапию.

В текущем эпидсезоне одновременно циркулируют два штамма — «свиной» и «гонконгский» грипп А. За последнюю неделю число заболевших по стране удвоилось. По информации Роспотребнадзора, превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в восьми из 89 регионов.

Особую опасность вирус представляет для пожилых, поскольку может вызывать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию, которая нередко приводит к летальному исходу. На фоне роста заболеваемости в Госдуме уже прозвучало предложение временно перевести офисных сотрудников на удаленный режим работы.

В Челябинской области из-за гриппа ввели карантин во всех медучреждениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами