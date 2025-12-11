В России фиксируют всплеск агрессивного гриппа

В России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, с мутировавшим вариантом вируса не всегда справляется даже вакцинация, а саму болезнь уже прозвали «пятидневной» из-за ее быстрого и тяжелого течения.

У всех заболевших наблюдается стойкая высокая температура на уровне 38–40°C и выраженные боли в теле, которые плохо поддаются медикаментам. Позже могут присоединяться рвота, диарея, заложенность носа и кашель. Источники Baza отметили, что болезнь развивается стремительно: у взрослых ухудшение состояния происходит в течение пары часов, а у детей — всего за 15–30 минут, когда внезапно появляется сильная слабость, покраснение глаз и ломота во всем теле.

Рост числа случаев особенно заметен среди детей в возрасте от двух до пяти лет. В группу риска также входят пациенты с коморбидными диагнозами, люди с диабетом и те, кто проходит иммуносупрессивную терапию.

В текущем эпидсезоне одновременно циркулируют два штамма — «свиной» и «гонконгский» грипп А. За последнюю неделю число заболевших по стране удвоилось. По информации Роспотребнадзора, превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в восьми из 89 регионов.

Особую опасность вирус представляет для пожилых, поскольку может вызывать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию, которая нередко приводит к летальному исходу. На фоне роста заболеваемости в Госдуме уже прозвучало предложение временно перевести офисных сотрудников на удаленный режим работы.

В Челябинской области из-за гриппа ввели карантин во всех медучреждениях.