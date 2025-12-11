«Уральские авиалинии» скорректировали расписание полетов

Авиакомпания »Уральские авиалинии» корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропортах на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Уральские авиалинии» вынужденно осуществляют корректировку суточного плана полетов. Время вылета рейсов по маршрутам: U6-264 Екатеринбург — Домодедово, U6-262 Екатеринбург — Домодедово, U6-272 Екатеринбург — Домодедово, U6-168 Калининград — Домодедово, U6-9583 Домодедово — Уфа и U6-171 Домодедово — Сочи перенесено на более позднее, они ожидают снятия ограничений», — пояснили в авиакомпании.

Пресс-служба авиаперевозчика подчеркнула, что причиной стали ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла — Домодево и Жуковский.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников на подлете к Москве.

Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.

Аналогичные меры были введены во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.