Россиян предупредили о подорожании пиротехники

Средний чек на пиротехнику в декабре 2025 года может увеличиться до 520 рублей, что примерно на 50% выше обычного уровня. Это самый заметный рост за все годы наблюдений, говорится в исследовании «Т-Бизнес секреты» (есть у «Газеты.Ru»).

«По структуре расходов мужчины продолжают доминировать: на них приходится 67% всех трат на пиротехнику, тогда как женщины формируют лишь 33%, несмотря на сопоставимое число покупок. Основной платежеспособный сегмент — миллениалы 1983–1997 годов рождения. Они обеспечивают 57% оборота и остаются ключевой целевой аудиторией категории. В продуктовой структуре спрос также сохраняется дисбаланс. Бенгальские огни — самый массовый товар: 58% покупок, но только 17% выручки из-за низкой цены», — говорится в исследовании.

По данным документа, фейерверки, напротив, дают почти половину доходов при доле в 23% продаж.

В исследовании подчеркивается, что если в 2022 году 14% годового объема продаж приходилось на 31 декабря, то к 2024 году покупки распределились более равномерно — потребители стали уходить от покупок «в последний момент». Тем не менее прогноз на этот год предполагает, что пиковый оборот снова придется на 31 декабря: он может оказаться на 21% выше уровня 2024 года, но все еще на 46% ниже рекорда 2022-го, уверены в редакции.

Там уточнили, что после Нового года рынок также оживляется активнее: в январе 2024–2025 годов спрос на пиротехнику вырос на 20–30% относительно 2022–2023 годов — все больше россиян переносят часть праздничных активностей на длительные каникулы.

Ранее в Сочи запретили использовать фейерверки на городских праздниках.