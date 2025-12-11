На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, на что копят россияне

ВТБ: 16% опрошенных россиян копят деньги без какой-либо цели
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Около 70% опрошенных россиян планируют увеличивать сбережения в следующем году, большинство из них — либо в таких же объемах, либо в еще больших, чем сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Основная цель (у 45% респондентов) — создание «подушки накоплений».

Примерно четверть респондентов копит на отдых или путешествие, 16% опрошенных — на конкретные крупные покупки. Еще 16% россиян формируют сбережения без какой-либо конкретной цели. Откладывать на пенсию предпочитают 14% участников опроса, 13% копят на улучшение жилищных условий, а также 8% респондентов сберегают на образование детей или свое собственное.

При достижении финансовых целей примерно треть опрошенных начинают копить на следующую финансовую цель, 27% вознаграждают себя приятным подарком.

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

Опрос проведен в ноябре 2025 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на среднем вкладе.

