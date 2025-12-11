Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожской области

Украинские беспилотники ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в Каменско-Днепровском округе и в Мелитополе в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Около 2,5 тыс. гражданских абонентов лишены подачи электроэнергии», — написал он.

Аварийные бригады работают над устранением последствий беспилотных атак, добавил Мирошник.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 31 украинского беспилотника, летевшего к столице. На фоне атаки закрыты московские аэропорты, часть рейсов перенаправлена в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Накануне вечером губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о сбитии «воздушной цели» в районе Воронежа. В результате атаки повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, возникло возгорание в административном здании и перебои в электроснабжении.

Ранее власти рассказали о пяти фактах «целенаправленной агрессии» против Запорожской области.