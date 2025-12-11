На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожской области

В Запорожской области 2,5 тыс. абонентов остались без электроэнергии из-за атак
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Украинские беспилотники ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в Каменско-Днепровском округе и в Мелитополе в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Около 2,5 тыс. гражданских абонентов лишены подачи электроэнергии», — написал он.

Аварийные бригады работают над устранением последствий беспилотных атак, добавил Мирошник.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 31 украинского беспилотника, летевшего к столице. На фоне атаки закрыты московские аэропорты, часть рейсов перенаправлена в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Накануне вечером губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о сбитии «воздушной цели» в районе Воронежа. В результате атаки повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, возникло возгорание в административном здании и перебои в электроснабжении.

Ранее власти рассказали о пяти фактах «целенаправленной агрессии» против Запорожской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами